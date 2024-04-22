Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü yeni personel alacak

Yayınlanma: 22.04.2024 - 12:55

Güncelleme: 22.04.2024 - 12:55

Mart ayında altın talebinin karşılanamadığı için vardiya sayısını artıran Darphane Matbaası Genel Müdürlüğü işçi alımı için duyuru yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 10 matbaa işçisi, 6 hadde işçisi, 3 dökümcü, 2 metal pres makinesi operatörü, 2 makine bakım onarım teknisyeni, 1 forklift operatörü ve 1 kaynakçı olmak üzere toplamda 25 kamu işçisi alacak.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 22 Nisan-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

İşe alınacak adaylar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav ile belirlenecek.