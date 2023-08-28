Matbaa kurup sahte dolar bastılar: Suçüstü yakalandılar!

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:54

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:54

Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde ikamet eden şahısların, bu bölgede kiraladıkları bir depoda kurdukları matbaada sahte ABD doları imal ettiklerini tespit etti.

26 Ağustos tarihinde polis ekiplerince yapılan takip üzerine şüpheli şahısların bastıkları sahte parayı piyasaya sürmeye çalıştıkları tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde sahte paraların alıcı şahıslara teslimi esnasında suçüstü yapıldı.

Operasyon neticesinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işyeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada 21 bin 520 adet sahte 100 dolar (2 milyon 152 bin dolar), para basımında kullanılan basım makineleri, sahte 100 dolar basımında kullanılan kalıplara el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek.