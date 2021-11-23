Matematik Köyü, Boji'ye talip oldu: "Metromuz yok ama sırtımızda taşırız"

23 Kasım 2021 Salı, 14:39

Birçok toplu taşıma aracı kullanarak İstanbul'u gezdiği için gündem olan köpek Boji'ye yönelik Twitter'da bir kişinin, “İBB’nin kadrolu köpeği BOJİ tramvaya pisledi” diye paylaşım yapılmıştı. Bunun üzerine İBB Sözcüsü Murat Ongun, dışkıyı tramvaya koyan kişinin kamera görüntülerini paylaşmış, Boji'ye yapılan kumpas sosyal medyada gündem olmuştu.

Boji'ye yapılan kumpasa tepkiler gecikmemiş, sosyal medyada kumpas etiketi ilk sıralara yükselmişti.

Son olarak İBB Sözcüsü Murat Ongun, tramvaya pislediği iftirasıyla kumpas kurulan Boji için geniş arazili evi olan bir aile arandığını söyledi.

Ongun, Boji'nin başına bir şey gelmesinden endişe ettiklerini söyleyerek, "Bunca spekülasyondan sonra başına bir şey gelmesinden korkuyoruz" dedi.

MATEMATİK KÖYÜ BOJİ'YE TALİP

Bu açıklamanın ardından İzmir’in Selçuk ilçesindeki Matematik Köyü Boji’ye talip oldu.

Şirince’ye 1 kilometre uzaklığında, 55 dönümlük bir arazi üzerine kurulu eğitim ve araştırma kurumu Matematik Köyü’nün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bojiyi köye almak için İBB’ye başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız” ifadeleri kullanıldı.

Boji'yi Köy'e almak için İBB'ye başvurduk. Metromuz yok ama sırtımızda taşırız. https://t.co/IOoBb2Ajdw — Matematik Köyü (@Mat_Koyu) November 22, 2021

NESİN MATEMATİK KÖYÜ NEDİR?

Matematik Köyü, İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Şirince köyünde Aziz Nesin'in oğlu Prof. Dr. Ali Nesin tarafından kuruldu.

Köyde her yıl birçok öğrenci için eğitim olanağı sunuluyor.