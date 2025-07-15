Mattia Ahmet’in annesinden yürek yakan paylaşım: ‘Bu saçları koklamaya doyamıyorum’

İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar’ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Olay günü sanıklarla birlikte hareket ettikleri belirlenen ve tutuklanan iki şüpheli M.A.D. ile A.Ö. hakkında, “çocuğu kasten öldürme suçuna yardım” suçundan 15 ila 20 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianame, birleştirilme talebiyle ana davanın görüldüğü İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ise M.A.D.'nin telefonunda yapılan incelemelerde, olaydan sonra metroda şüphelilerin birlikte gülerek verdikleri fotoğrafların silinenler klasöründe bulunduğu ortaya çıktı.

Bu gelişmelerin ardından Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi'den yürek yakan bir paylaşım geldi. Anne Minguzzi, oğlunun sakladığı saçlarının fotoğrafını paylaştı. Acılı anne paylaşımına şu notu düştü: "Ben bu saçları koklamaya doyamıyorum... Nisa Suresi, 93. ayet: Kim bir mü'mini kasıtlı olarak (taammüden) öldürürse cezası, içinde ebedi kalmak üzere cehennemdir."