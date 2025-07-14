Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada yeni gelişme

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, yaptığı açıklamada, Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24 Ocak 2025'te katledilmesine ilişkin olayda, talepleri üzerine dosya kapsamına dahil olan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca, failler B.D ve U. B’nin, ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metrobüse ve geri dönüşe kadar olayın öncesi ve sonrasındaki tüm aşamalarda yalnız olmadığının belirlendiğini aktardı.

Epözdemir, "Sanıkların yanlarında M.A.D ve A.Ö’nün de bulunduğu, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi’nin ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce saat 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın pazardaki bir tezgahtan evladımızı bıçaklayan fail B.D ile birlikte, M. A. D tarafından alındığı tarafımızca tespit edilmiştir" bilgisini verdi.

AVUKATIN SUÇ DUYURUSU ÜZERİNE 2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Bu nedenlerle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na 1 Mayıs 2025 tarihinde M.A.D ve A. Ö hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, başvuruları üzerine 7 Mayıs 2025’te M.A.D ve A.Ö'nün yakalanarak gözaltına alındığını ve tutuklandığını hatırlatan Epözdemir, M.A.D ve A.Ö hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın bugün itibarıyla tamamlandığını ve Başsavcılığın, her iki şüpheli hakkında, "Çocuğun kasten öldürülmesine iştirak suçunu" işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları amacıyla iddianame düzenlediğini duyurdu.

Başsavcılığın, B.D ile U.B hakkında, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesinde devam olunan yargılama ile fiili ve hukuki bağlantı olduğundan birleştirme talep ettiğini de bildiren Epözdemir, "Kuvvetle muhtemel, dosya İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilecek ve 17.07.2025 Perşembe günü gerçekleşecek 4. Celsede 4 sanık hakkında yargılamaya devam olunacaktır. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair olayın ve maddi gerçeğin ortaya çıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için bütün tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.