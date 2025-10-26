Mavi sularda 37 yıldır gelenek olan Maximiles Black Bodrum Cup tamamlandı: Kuşaklar arası buluşma

Ekim rüzgârı Muğla Bodrum’un mavi sularında bir kez daha dostluk, rekabet ve deniz sevgisini aynı rotada buluşturdu. 37 yıldır bir gelenekten fazlasını temsil eden Maximiles Black Bodrum Cup, 20- 25 Ekim’de Ege’nin eşsiz koylarında yelken tutkunlarını bir araya getirdi.

Sadece bir yarış değil bu Bodrum’un denizine, doğasına ve insanına inananların; betonlaşmaya, rant projelerine inat denizle kurdukları o kadim bağın bir ifadesi. Bu yılın teması “Nesillerce”ydi: Denizciliğin ustalığıyla yeni kuşakların buluşması.

DANS EDEN YELKENCİLER

Yarışlar bu yıl farklı bir noktadan, Yalıkavak Marina’dan start aldı. İlk etap olan Privia Black Etabı, rüzgârın da yardımıyla adeta görsel bir şölene dönüştü. Yüzlerce yelkenci “Nesillerce” mottosuyla rüzgârla dans ederken 12 millik Yalıkavak-Yalıkavak parkurunda kıyasıya bir mücadele yaşandı.

Ekipler yalnızca hızlarını değil, stratejik manevra kabiliyetlerini de sergiledi. Yarış öncesinde denizcilik dünyasının duayeni Necati Zincirkıran ve yaşamını yitiren tüm denizciler anısına denize çelenk bırakılması ise duygusal bir an yarattı.

Türk-Yunan dostluğu çerçevesinde Leros’a yapılacağı açıklanan üçüncü gün yarışı, Iasos’a çevrildi. 24 yıl aradan sonra filonun yeniden Iasos Limanı’na girmesi, organizasyona damga vurdu. Egesu Marina’nın ev sahipliğiyle sıcak bir atmosfer oluştu. Tekneler ve denizciler tarihi limanda adeta bir denizcilik festivali yaşadı.

The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, “Iasos’un tarihinden Yalıkavak’ın modern denizciliğine uzanan bu rota, The Bodrum Cup’ın özünü temsil ediyor. Bu yarışta sadece tekneler değil, dostluklar da aynı rüzgârla yol alıyor” dedi. The Bodrum Cup’ın en özel yanlarından biri kuşaklar arası buluşmaları. Bu yıl da “Denizin Kızları” olarak sahalarda başarılarıyla tanınan Armada Praxis Yalıkavak Spor’un hentbol takımı, yelkenle buluştu. Minik sporcular denizcilik heyecanını ilk kez tattı.

Yarışın sadece bir spor etkinliği değil, bir deniz kültürü aktarımı olduğunu vurgulayan Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “The Bodrum Cup, Türk denizcilik kültürünün dünyaya açılan yüzlerinden biri” diye konuştu. Etkinliğin isim sponsoru her zamanki gibi Türkiye İş Bankası Maximiles Black.