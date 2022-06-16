Mavi yaka nedir? Mavi yaka kimlere denir?
İş hayatında sıklıkla mavi yaka, beyaz yaka gibi terimler kullanılıyor. Mavi yaka ne demek? Mavi yaka kimlere denir? Beyaz yaka ne demek, kimlere denir?
Mavi yaka, beyaz yaka gibi terimler iş hayatında sıklıkla kullanılır. Mavi yaka, beyaz yaka terimleri sanayi devrimi döneminde ABD'de kullanılmaya başlanmıştır. 1990 yılından sonra bu terimler Türkiye'de de kullanılmaya başlanmıştır.
MAVİ YAKA KİMLERE DENİR?
Mavi yaka kısaca işçi sınıfını temsil eder. Mavi yakalılar fiziksel işlerde çalışan el emeğine dayalı çalışan işçilere denir. Mavi yakalar, fabrikalarda, inşaatlarda, endüstriyel, üretim tezgahlarında, sahada çoğunlukla ayakta çalışırlar.
BEYAZ YAKA KİMLERE DENİR?
Beyaz yakala, mavi yakaların aksine genellikle ofis ortamında, oturarak çalışırlar. Beyaz yakalılar, mavi yakalılar gibi beden gücü gerektiren işlerde değil bilgiye dayalı işlerde çalışırlar. Beyaz yakalı işçiler müşteri hizmetleri, insan kaynakları, AR-GE, pazarlama, bilgi teknolojisi, avukatlar, mimarlar gibi meslekleri içerir.
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