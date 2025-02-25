Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: 126 kişi tutuklandı, aralarında hakim ve kamu görevlileri de var

Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:37

Güncelleme: 25.02.2025 - 09:37

FETÖ'ye yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonu kapsamında, Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan gözaltılar devam ediyor.

Operasyon kapsamında yakalanan 372 şüpheliden 126’sı tutuklandı. Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 156 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90 kişi ise emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonlarda 353 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Sonrasında operasyonun kapsamı genişletilerek 32 ilde toplam 372 şüpheli yakalandı. Tutuklananlar arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.