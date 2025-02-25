Maydonoz Döner soruşturmasında yeni gelişme: 126 kişi tutuklandı, aralarında hakim ve kamu görevlileri de var
FETÖ’ye finansman sağladığı gerekçesiyle Antalya merkezli 32 ilde gerçekleştirilen 'Kıskaç-40' operasyonunda gözaltına alınan 372 kişiden 126’sı tutuklandı.
FETÖ'ye yönelik Antalya merkezli 32 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonu kapsamında, Maydonoz Döner restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan gözaltılar devam ediyor.
Operasyon kapsamında yakalanan 372 şüpheliden 126’sı tutuklandı. Kamu çalışanlarının da aralarında bulunduğu 156 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 90 kişi ise emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Şubat’ta yaptığı açıklamada FETÖ’nün finans yapılanmasına yönelik operasyonlarda 353 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu. Sonrasında operasyonun kapsamı genişletilerek 32 ilde toplam 372 şüpheli yakalandı. Tutuklananlar arasında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi.
Soruşturma kapsamında adli süreç devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Saat verildi, avukatları belgeleri paylaşacak
- Kutuplaştırıcı tavırdan vazgeçilmeli
- İhaleyi kazanan yeni şirket belli oldu!
- Sergen Yalçın'dan flaş derbi tahmini!
- Özel ve Dervişoğlu'ndan ortak açıklama
- AKP’li isim ‘ucuz ve kalitesiz’ dedi, hedef gösterdi!
- Tamer Karadağlı'dan beklenen açıklama!
- Dikkat çeken ‘Öcalan’ ayrıntısı!
- 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!