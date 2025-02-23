Antalya'da otomobil devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Antalya'nın Finike ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Ş.K. yönetimindeki 07 VK 494 plakalı otomobil, Yalnız Mahallesi Kapıçayı mevkisinde bariyere çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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