Adreslere baskın yapıldı... Antalya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 10 gözaltı

Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:12

Güncelleme: 24.02.2025 - 10:14

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca ilçesinde ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

10 GÖZALTI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 12 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.