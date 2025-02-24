Adreslere baskın yapıldı... Antalya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 10 gözaltı

Antalya'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslere baskın yapıldı... Antalya'da 'ruhsatsız silah' operasyonu: 10 gözaltı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 10:12

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumluca ilçesinde ruhsatsız silah ile mühimmat taşıyan ve bulunduran kişilere yönelik çalışma başlattı.

10 GÖZALTI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda ruhsatsız 5 tabanca, 12 av tüfeği ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.


Etiketler: #Antalya

İlgili Haberler

Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a kötü haber!

Fenerbahçe maçı öncesi Antalyaspor'a kötü haber!
Antalyaspor evinde 3 maç sonra galip!

Antalyaspor evinde 3 maç sonra galip!
Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, keman virtüözü Kirill Troussov'u ağırladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler