Mayıs ayında Soğanlı Dağı'na kar yağdı
Hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar sebebiyle Soğanlı Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan yurttaşları şaşırttı.
Karlı bir köy sabahına uyanan Sbir yurttaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yurttaş, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor” dedi.
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