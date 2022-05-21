Mayıs ayında Soğanlı Dağı'na kar yağdı

Hava sıcaklığının düşmesiyle etkili olan kar sebebiyle Soğanlı Dağı'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 16:48
Mayıs ayında Soğanlı Dağı'na kar yağdı
Abone Ol google-news

Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaz mevsiminin gelmesine az bir süre kala, Bayburt’un Aydıntepe ilçesi ile Trabzon’un Çaykara ilçesi arasındaki yaylalar kar yağışıyla beyaza büründü. Soğanlı Dağı eteklerinde bulunan Dumlu köyünde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, köyde yaşayan yurttaşları şaşırttı.

Karlı bir köy sabahına uyanan Sbir yurttaş, soğuk havaya aldırış etmeden hayvanlarını otlatırken görüldü. Hayvancılık işiyle uğraşan Yurttaş, “Yazı beklerken kış geri geldi. Kar yağıyor” dedi.


Kar kar yağışı

  • İlgili Haberler

  • Bolu'nun yükseklerine mayıs karı Bolu'nun yükseklerine mayıs karı
  • Mayıs karıştırmak ve siymek Mayıs karıştırmak ve siymek

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler