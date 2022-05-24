Maymun çiçeği virüsü 19 ülkede görüldü: DSÖ'den cinsel temas uyarısı

24 Mayıs 2022 Salı, 12:31

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, ilk vakanın 7 Mayıs'ta genellikle yayıldığı ülkeler dışında bildirilmesinden bu yana Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Danimarka ve İsrail dahil olmak üzere 19 ülkede, 131 onaylanmış maymun çiçeği vakası ve 106 şüpheli vaka bulundığı belirtildi. DSÖ, salgının olağandışı olmasına rağmen "kapsayıcı" olmaya devam ettiğini ve üye devletleri salgınla nasıl başa çıkılacağı konusunda daha fazla tavsiye ile desteklemek için daha fazla toplantı yapılacağını aktardı.

DSÖ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika ve Avrupa'da maymun çiçeği virüsünün öncelikle eşcinsel erkekler arasındaki cinsel ilişki ile yayıldığını açıklandı.

Salgın, geçen hafta Avrupa ve Kuzey Amerika'da hızla ilerledi ve vaka sayısının artması bekleniyor. DSÖ, İngiltere’deki 2 doğrulanmış ve bir şüpheli maymun çiçeği vakasının sadece 10 gün önce kuruma bildirildiğini ve bunların virüsün son 40 yılda genellikle düşük seviyelerde dolaştığı Afrika dışında ilk vakaların olduğunu açıkladı.

NTV'de yer alan habere göre; DSÖ'nün çiçek hastalığı araştırmasını yürüten Dr. Rosamund Lewis, “Son beş yılda Avrupa'da sadece gezginlerde birkaç vaka gördük, ancak Afrika'nın endemik bölgelerine seyahat etmemiş insanlarda aynı anda birçok ülkede vakaları ilk kez görüyoruz” diye konuştu.

KARANTİNA BAŞLADI

Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri kıtada şimdiye kadarki en büyük maymun çiçeği salgını haline gelen onlarca vakayı doğruladı. ABD ve Kanada'da şu ana kadar en az beş onaylanmış veya varsayılan vaka tespit edildi. Belçika, maymun çiçeği hastaları için 21 günlük zorunlu bir karantina başlattı.

DSÖ, virüse bakmak, en fazla risk altında olanları belirlemek ve bulaşmasını incelemek için geçen hafta sonu video konferans yoluyla bir acil durum toplantısı düzenledi. Kurumun virüsle savaşmak, mevcut riskleri ve tedavileri daha kapsamlı bir şekilde incelemek için önümüzdeki hafta maymun çiçeği üzerine ikinci bir küresel toplantı yapacak.

HERKESE BULAŞABİLİR

Diğer taraftan, DSÖ’nün uzmanları, virüsün kendisinin genellikle meni ve vajinal sıvılar yoluyla yayılan cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olmamasına rağmen, vakalardaki en son artışın diğer erkeklerle cinsel ilişkiye giren erkekler arasında yayılmış gibi göründüğünü ve herkese bulaşabileceğini vurguladı.

DSÖ'ye HIV, hepatit ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar konusunda tavsiyede bulunan Andy Seale, ”Birçok hastalık cinsel temas yoluyla bulaşabilir. Cinsel temas yoluyla öksürebilir veya grip olabilirsiniz, ancak bu gribin cinsel yolla bulaşan bir hastalık olduğu anlamına gelmez” dedi.

Seale, “Maymun çiçeği virüsü, virüs bulaşmış insanlarla, hayvanlarla veya malzemelerle yakın temas yoluyla yayılır. Vücuda yaralı deri, solunum yolu, göz, burun ve ağız yoluyla girer. İnsandan insana bulaşmanın solunum damlacıkları yoluyla da gerçekleştiğine inanılsa da damlacıklar birkaç metreden fazla gidemediği için uzun süreli yüz yüze temas gerektirir” dedi.

"İNSAN VÜCUDU DIŞINDA OLDUKÇA KARARLI BİR VİRÜS"

CNBC’nin "Squawk Box" adlı programında konuşan Dr. Scott Gottlieb ise “Maymun çiçeği virüsü, insan konakçısının dışında süper kararlı bir virüs, bu nedenle battaniye gibi nesneler ve bunun gibi şeyler üzerinde yaşayabilir. Böylece insanların kıyafet denemek konusunda isteksiz hale geldiği durumları görebilirsiniz. Bu tip durumlar, New York gibi kalabalık şehirlerde yıkıcı hale gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR?

"Maymun çiçeği", enfekte biriyle yakın temas halinde bulaşıyor. Virüs, vücuda, deri üzerindeki yara ve çatlaklardan, solunum yoluyla ya da ağız, burun ve gözden giriyor. Virüs, maymun, fare, sincap gibi enfekte hayvanlarla temas ile de bulaşıyor. Kıyafet ya da yataktan da geçmesi mümkün.

ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verileri de çiçek hastalığını yok etmek için kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsü hastalığına karşı da yüzde 85'e kadar etkili olduğunu gösteriyor.