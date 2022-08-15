Maymun çiçeği virüsü endişelendiriyor: İlk kez insandan köpeğe geçti

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 10:52

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 'acil durum' ilan ettiği maymun çiçeği virüsünün dünya genelindeki vaka sayısı 30 bini geçti. Virüs nedeniyle ölüm sayısı ise 12'ye yükseldi.

ABD'de hastalığın bulaştığı insanların sayısı 10 bini geçerken, ABD'yi yaklaşık 5 bin vaka sayısı ile İspanya, 3 bin vaka sayısı ile İngiltere ve 2 bin 500 vaka sayısı ile Fransa takip etti. Açıklanan son verilere göre, Paris, Londra ve Madrid gibi Avrupa'nın gözde başkentleri maymun çiçeği salgınının merkez üssü haline geldi.

İNSANDAN EVCİL HAYVANA BULAŞAN İLK VAKA

Vaka sayılarındaki yaygınlık sürerken toplumu endişelendirecek bir haber geldi. Bilim insanları insandan evcil hayvana bulaşan ilk doğrulanmış vakanın Fransa'nın başkenti Paris'te kaydedildiğini duyurdu.

Haziran ayının başında ağrılı lezyonlar geliştirdikten sonra maymun çiçeği teşhisi alan 44 ve 27 yaşındaki bir çifte ait olduğu bildirilen İtalyan tazısı, sahiplerinin yatağında uyuduktan sonra hastalığa yakalandı. Sahiplerinin hastalığa yakalanmasından 12 gün sonra belirtiler göstermeye başlayan köpeğe, derhal PCR testi yapıldı. Test sonuçları köpeğe bulaşan virüsün sahiplerine bulaşan virüsün yüzde 100 uyuştuğunu ortaya koydu.



Bilim insanları, risk altındaki kişileri evcil hayvanları konusunda uyarırken, virüsün bulaştığı hayvanların da en az 3 hafta boyunca insanlardan izole edilmesi gerektiğini belirtiyor.

