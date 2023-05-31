Mazbata nedir? Milletvekili mazbatası ne zaman verilir?
14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrası mazbata 28'inci Dönem milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı. Peki, mazbata nedir? Milletvekili mazbatası ne zaman verilir?
14 Mayıs'ta yapılan 28. dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde seçilen milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı. 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde vekil olamaya hak kazananlar mazbatalarını alıyor.
MAZBATA NEDiR?
Mazbata, göreve seçilen kişilere verilen resmî belge. Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilmektedir.
MAZBATA NE ANLAMA GELİR?
Mazbata kelimesi Türk Dil Kurumuna göre Türkçeye Arapçadan geçmiştir ve "tutanak" anlamına gelmektedir. Osmanlı döneminden bu yana kullanıldığı söylenmektedir
MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?
Eğer seçilmiş olduğu seçime itiraz edilmemişse ortalama 1 hafta sonra mazbata verilir.
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