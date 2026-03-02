Mart ayında çiftçilere yapılacak mazot ve gübre desteği ödemeleri, tarımsal üretimde maliyetleri düşürmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2026 Mazot ve gübre desteği sorgulaması nasıl yapılır?

2026 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen mazot ve gübre desteği kapsamında 2026 yılı ödeme tarihleri henüz ayrı bir takvimle ilan edilmedi. Ancak temel ve planlı üretim desteği ödemelerinin Mart ayı içinde başlayacak olması, mazot gübre desteği ödemelerinin de aynı dönem içinde gerçekleşebileceği yönünde beklenti oluşturdu.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, destek ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapan çiftçiler, ÇKS ekranı üzerinden mazot ve gübre desteği dahil tüm destek kalemlerini görüntüleyebiliyor.

Ödeme bilgilerini kontrol etmek isteyen üreticilerin e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yapması yeterli oluyor.