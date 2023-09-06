Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?

Çiftçiler mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:29
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?
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Mazot ve gübre desteğinin yatıp yatmadığı çiftçiler tarafından merak ediliyor. Her sene gerçekleşen gübre ve mazot yardımının ne zaman yapılcağı araştıırlıyor. Peki, Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Mart ayında ödenecek olan 2023 yılı buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerine mazot ve gübre desteğinin 2023 Ekim ayı itbariyle yapılacağını belirtti.

Ödemeler çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarından yapılacak.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödeniyor. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödeme yapılıyor.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan vatandaşlar e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle sorgulaması yapabilir.


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