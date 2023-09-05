Dolar ve Euro ne kadar oldu? 5 Eylül 2023 döviz fiyatları

Yayınlanma: 05.09.2023 - 10:04

Güncelleme: 05.09.2023 - 10:04

Enflasyon, akaryakıt ÖTV artışının ardından ulaştırmaya gelen zamlar ve TL'nin değer kaybının etkileriyle ağustosta beklentilerden kuvvetli yüzde 9.09 arttı.

Ekonomistler vergi ve ücret artışları ile önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarında gerçekleşebilecek artışların enflasyon üzerindeki yükseliş baskılarını devam ettirebileceğini belirtti.

ABD'Lİ BANKADAN ENFLASYON TAHMİNİ

JPMorgan Securities tarafından dün yayımlanan raporda, yıl sonu enflasyon tahmini 3 puan artırılarak yüzde 65'e yükseltilirken enflasyondaki yükselişin gelecek yıl mayıs ayına kadar devam edeceği öngörüldü.

Kuruluş ayrıca, enflasyondaki yükseliş ve KKM hacminin azaltılması için politika faizinin şu anki tahminlerin üzerine çıkması gerekeceğini belirterek yıl sonu politika faizi tahminini yükseltmek zorunda kalabileceğini belirtti.

Bugün saat 10.00'da TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu yayımlanacak.

TCMB ayrıca bugün 14.30'da TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksini yayımlayacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Ağustos ayını TCMB'nin kuvvetli faiz artırımının ardından yüzde 0.9 kazanımla kapatan dolar/TL bu sabah 09.07'de 26.7850 seviyesinde dün akşama göre yatay seyretti.

Euro/TL ise 28.87 seviyesinden işlem görüyor.

KREDİ NOTU BELİRLENECEK

Piyasalarda Cuma günü ise kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin ulusal kredi notuna dair değerlendirmesini izlenecek.

Türkiye'nin kredi notunu geçen yıl Temmuz ayında B seviyesine düşüren Fitch, kredi notu görünümünü ise eski ekonomi yönetiminin yüksek döviz talebi yaratan "tutarsız" para ve maliye politikası nedeniyle "negatif" olarak belirlemişti.

Küresel piyasalara bakıldığında Asya'da Çin'in ekonomik büyümedeki ivme kaybını durdurmak için attığı adımların etkileri izlenirken dünkü zirve seviyelerden geriledi. ABD piyasaları dünkü tatilin ardından bugün tekrar işleme açılacak.

Yatırımcılar Fed'in bu ayki para politikası toplantısında %93 ihtimalle faizleri sabit bırakacağını ve %60 ihtimalle bu yıl daha başka bir faiz artırımına gitmeyeceğini fiyatlıyor, Avrupa'da ise ECB'nin bu ay faiz artıracağını tahmin ediyorlar.