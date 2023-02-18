McDonalds'a tepki yağıyor! Yeni menü 'patates dürüm'
ABD'li fast food zinciri McDonalds, yeni çıkardığı 'patatesli dürüm' menüsü ile sosyal medyada tepki topladı.
Zircir fast food restoranlarından McDonalds, yeni çıkardığı patates dürüm menüsünü 40 TL'den satışa sunduğunu duyurdu.
McDonalds'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.
Bazı kullanıcılar "Reis tekrar seçilirse ekmek arası soğan ve ekmek arası ekmek de çıkacakmış" ifadelerini kullanırken, bazıları ise restorana "Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?" sorusunu yöneltti.
McDonalds’ta 40?’ye patatesli dürüm menü satılmaya başlanmış.— Musa Özsoy (@musaozsoytr) February 18, 2023
Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?@McDonaldsTR pic.twitter.com/uE1JRT3eHx
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