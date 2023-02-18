McDonalds'a tepki yağıyor! Yeni menü 'patates dürüm'

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 23:46

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 23:46

Zircir fast food restoranlarından McDonalds, yeni çıkardığı patates dürüm menüsünü 40 TL'den satışa sunduğunu duyurdu.

McDonalds'ın söz konusu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bazı kullanıcılar "Reis tekrar seçilirse ekmek arası soğan ve ekmek arası ekmek de çıkacakmış" ifadelerini kullanırken, bazıları ise restorana "Dünyada farklı bir ülkede bunun benzeri bir menü satışınız var mı?" sorusunu yöneltti.