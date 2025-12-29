MEB, 48 özel okulun ruhsatını iptal etti: 'Hayalet sınıf' kurmuşlar!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl yürütülen denetimlerde, derslerin işlenmediği, devamsızlığın dikkate alınmadığı "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen 48 özel okulun ruhsatı iptal edildi, birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı.

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, bazı okullarda öğrencilerin okula tam devam etmedikleri ve sınavlara katılmadıkları, okula devam etmeyen öğrenciler için idare tarafından devamsızlık kayıtlarının işlenmediği, gerçeğe aykırı not girişleri yapıldığı, öğrencilerin örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşımadıkları ve kayıt sırasında sunulan denklik belgelerinin Bakanlık kayıtlarında yer almadığı tespit edildi.

Bakanlık, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre mevzuata aykırı fiillerin işlendiği 48 özel okulun ruhsatını iptal etti.

ÖZEL OKULLARA CEZA YAĞDI

Kanuna göre, "hayalet sınıf" kurarak mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların tespit edilmesiyle iki kez idari para cezası, üçüncü kez işlenmesi durumunda ise ruhsat iptali işlemi uygulanıyor.

Ayrıca "hayalet sınıf" kurarak sistematik şekilde mevzuata aykırı fiiller işleyen özel okulların ruhsatı direkt olarak da iptal edilebiliyor.

Bu kapsamda 2025'te "hayalet sınıf" kurduğu tespit edilen birçok özel okula da yaklaşık 300 milyon lira idari para cezası uygulandı. Söz konusu özel okulların, mevzuata üçüncü kez aykırı hareket etmeleri durumunda ruhsatları iptal edilecek.

Bakanlık yetkilileri, özel okullardaki eğitim süreçleri ve faaliyetlere ilişkin denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguluyor.