MEB: 'Bakanımız incitici ifade kullanmamıştır'
Ataması yapılmayan öğretmenlere, “Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyor” diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e tepkiler sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Bakan Özer ve öğretmen adayları arasındaki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.
Ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili olarak "Mühendisler de atanamıyor ama böyle ağlamıyorlar" diyen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e tepkiler sürürken bakanlıktan açıklama yapıldı. Açıklamada, Özer ve öğretmen adayları arasındaki görüşmeye ilişkin "Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır" denildi.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Dün Sayın Bakanımız ile iki öğretmen adayı arasında gerçekleşen özel bir sohbet içeriğinin, bağlamından koparılarak sosyal medya mecralarında çarpıtıldığı görülmektedir. Sayın Bakanımız, söz konusu öğretmen adaylarının KPSS 2020'ye ilişkin görüş ve önerilerini dinlemiş, gerekli açıklamaları yapmış ve incitici mahiyette herhangi bir ifade kullanmamıştır. Zaman zaman çeşitli mecralarda bakanlığımız aleyhine kara propaganda faaliyeti yürütmeyi kendine görev edinen bir kesimin sosyal medyadaki söz konusu iddiaları, gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.
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