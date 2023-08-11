MEB Bilgi Teftiş Kurulu Başkanı Abdulkadir Özkan kimdir? Abdulkadir Özkan kaç yaşında, nereli?

Yayınlanma: 11.08.2023 - 13:57

Güncelleme: 11.08.2023 - 13:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Teftiş Kurulu Başkanlığı'na, Abdulkadir Özkan getirildi.



ABDULKADİR ÖZKAN KİMDİR?



Abdulkadir Özkan, Kayseri Yahyalı’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri´de tamamladı. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümüne girdi.

2002 yılında Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümüne girdi ve 2006 yılında mezun oldu. Özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2008 yılında Maliye Bakanlığı tarafından yapılan Gelir Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak göreve başladı.

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanarak Bakanlık Müfettiş Yardımcılığına atandı.

2012 yılında Bakanlık Müfettişliğine atandı. 2013-2018 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Özel Bürosunda Müfettiş ve Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2018-2023 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunda Denetçi olarak görev yapan Abdulkadir ÖZKAN, 10.06.2023 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.

ABDULKADİR ÖZKAN'IN ÖZEL YAŞAMI

Evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.