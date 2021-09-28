MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı

617 bin 439 öğrencinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

AA
28 Eylül 2021 Salı, 10:12
MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, "www.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.


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