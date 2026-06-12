MEB'den milyonlarca aileyi ilgilendiren karar: Velilere 'zorunlu okul' dönemi başlıyor

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerinin velileri için bir haftalık zorunlu 'Ebeveyn Okulu' uygulamasını hayata geçirmeye hazırlandıklarını duyurdu.

Yeni eğitim öğretim döneminde eğitim sistemine milyonlarca aileyi yakından ilgilendiren temel bir yenilik getiriliyor.

Kazakistan’da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Eğitim Bakanları 9. Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, velileri kapsayan yeni dönemin detaylarını paylaştı.

Gündeme alınan yeni karara göre, çocukları ilkokul birinci sınıfa veya okul öncesi eğitime adım atacak anne ve babalar da eğitim sürecine doğrudan dahil edilecek.

"VELİLERİN DE BU EĞİTİM PROGRAMINA KATILMALARINI HEDEFLİYORUZ"

Uyum haftası uygulamasıyla küçük yaştaki öğrencilerin okulla tanışmak için ders başı yapma tarihinden bir hafta önce sınıflara girdiğini hatırlatan Bakan Tekin, aynı uygulamanın veliler için de bir standarda bağlanacağını ifade etti.

Tekin, "Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrencilerin velileri için 'Ebeveyn Okulu' programını zorunlu hale getirmeyi planlıyoruz. Öğrencilerin bir hafta erken başlaması uygulamasına benzer şekilde velilerin de bu eğitim programına katılmalarını hedefliyoruz" dedi.

'EBEVEYN OKULU'

'Ebeveyn Okulu' ismi verilen bu taslak programla, çocukları ilk kez okulla tanışan velilerin bir haftalık özel bir pedagojik eğitime alınması planlanıyor.

Bakanlık cephesinde, bu katılımın isteğe bağlı bırakılmayarak tamamen zorunlu bir hale getirilmesi için yoğun bir mesai harcanıyor. Kurulması planlanan bu sistem sayesinde, ailelerin çocuklarının akademik ve sosyal hayata atıldığı ilk günlerde sürece çok daha bilinçli yaklaşmaları ve doğru ebeveynlik pratikleriyle çocuklarına rehberlik edebilmeleri hedefleniyor.