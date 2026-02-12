MEB'den okullara 'ramazan' yazısı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla 81 ile “ramazan ayı etkinlikleri”ne ilişkin yazı gönderildi.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Türk vatanı ve milletinin ebedî varlığını, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunmasını esas alan kurucu yaklaşım doğrultusunda her vatandaşın millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi-manevi varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu" belirtilen yazıda, şu ifadelere yer verildi:

“Bu yasal çerçeve, eğitim sistemimizin akademik kazanımların yanı sıra ahlaki olgunluğu, toplumsal sorumluluğu ve değer temelli gelişimi esas alan bütüncül bir anlayışla yapılandırılmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adıyla güncellenen öğretim programlarında millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amaçlanmıştır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; insanı ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alan, bilgiyi ahlaki sorumlulukla bütünleştiren bütüncül bir eğitim yaklaşımına dayanmaktadır. Modelin temel hedefi; bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin bir arada geliştirilmesi esasına dayanarak yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmektir.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ; DEĞER TEMELLİ BİR MAARİF ANLAYIŞINI ESAS ALMAKTADIR"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde tanımlanan öğrenci profili; ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik duyarlılığa sahip, iradeli, merhametli, sorgulayıcı, üretken ve vatansever bireylerden oluşmaktadır. Bu profil; öğrencilerin geçmişten devraldıkları kültürel mirası koruyarak geleceği inşa edebilen, millî kimlik bilinci gelişmiş, toplumsal dayanışmayı önceleyen ve insanlık için iyi, doğru ve faydalı olanı yapmayı ilke edinen bireyler olarak yetişmelerini öngörmektedir. Bu yönüyle Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ile değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışını esas almaktadır.

"81 İLİMİZDE ‘MAARİFİN KALBİNDE RAMAZAN’ TEMASI ETKİNLİKLER DÜZENLENECEKTİR"

Bu itibarla ramazan ayı; toplumsal hayatımızda paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma değerlerinin daha da belirgin hâle geldiği ve aynı zamanda millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin, kültürel mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın bir imkânı olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca öğrencilerimizin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda farkındalık kazandırmaya, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendirmeye yönelik eğitsel ve sosyal etkinliklerin planlanarak uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede 81 ilimizde ramazan ayına yönelik ‘Maarifin Kalbinde Ramazan’ teması etkinlikler düzenlenecektir.”

Yazıda, "Belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacıların katılımıyla ortaokul ve lise kademelerindeki öğrencilere yönelik 'İftarda Konuşalım' söyleşi programları düzenlenecek. Ailelerin gönüllü katılımıyla ortak iftar sofraları kurulacak. Okullarda gerçekleştirilecek etkinlikler, öğrencilerin gelişim düzeyleri ve okul imkânları dikkate alınarak gönüllülük esasına dayalı olarak planlanacak. Etkinlikler, hazırlanan uygulama kılavuzları doğrultusunda gerçekleştirilecek" denildi.