MEB duyurdu: LGS tarihi belli oldu
2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre LGS, 15 Haziran 2025'te yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda ortaöğretime geçiş sınavı olan LGS tarihi kesinleşti. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 15 Haziran 2025'te uygulanacak olan LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.
2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.
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