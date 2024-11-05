MEB duyurdu: LGS tarihi belli oldu

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:32

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:32

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonunda ortaöğretime geçiş sınavı olan LGS tarihi kesinleşti. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik 15 Haziran 2025'te uygulanacak olan LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.