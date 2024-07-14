MEB gözünü bilim sanata dikti: Mamak Cezeri Bilim-Sanat Merkezi'nin kapatılması gündemde

Mamak Fen Lisesi'nin bir katında faaliyetlerini yürüten ve önemli projelere imza atan Mamak Cezeri Bilim Sanat Merkezi, kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 14.07.2024 - 17:30
MEB gözünü bilim sanata dikti: Mamak Cezeri Bilim-Sanat Merkezi'nin kapatılması gündemde
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Ramazan ayında Mamak Fen Lisesi'ni ziyaret etti. Ziyarette okul müdürünün Bilim-Sanat Merkezi'nin kapatılması yönünde Bakan'a talepte bulunduğu iddia edildi.

Yusuf Tekin'in de okul müdürünü haklı bularak Bilim-Sanat merkezlerinin sayısının fazla olduğunu ve kapatılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söylediği iddialar arasında...

"ENDIŞELİYİZ"

Söz konusu iddialara yönelik konuşan Eğitim-Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, Cezeri Bilim Sanat Merkezi'nin Mamak'ta Akdere ve Mutlu mahallesi gibi yoksul emekçi çocuklarının gittiği ve eğitim aldığı bir merkez olduğunu anımsattı. Aydoğdu, kurumun kapatılması durumunda çocukların eğitim haklarının elinden alınacağı endişesinde olduklarını belirtti. 

"TOPLUMUN GELECEĞİNİ İLGİLENDİRİYOR"

Çocukların maddi durumu yetersiz olduğu için başka bir kuruma gidip gelmelerinin çok zor olduğunu ifade eden Aydoğdu, "Bu merkezlerin kuruluş felsefesi üzerinden güçlendirilmesi, sayılarının arttırılması gerekmektedir. Temmuz'un 18 inde atamalar yapılmazsa kurum kapatılma ile karşı karşıya kalacak. Maarif vakıfina bir kalemde 5.7 milyar TL veren bakanlığın "Yerim yok" bahanesi çok trajiktir. Her harcama tasarruf tedbiri ile açıklanamaz. Cezeri Bilim Sanat Merkezi'ne dokunmayın, öğretmen atamasını yapın. Gerekirse bağımsız binalar açın. Çünkü bu merkezler toplumun geleceğini ilgilendiriyor" diye konuştu. 


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