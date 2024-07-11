MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), özel yetenekli öğrencilerin tespiti amacıyla, Merkezi Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) bireysel değerlendirmeler yapılıyor. Peki, MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:48
MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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MEB'in internet sitesinde yer alan duyuruda, 2023-2024 yılı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) takvimine yer verildi. Peki, MEB BİLSEM sonuçları açıklandı mı? BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bireysel değerlendirme süreci ardından kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklanacak. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 31 Temmuz'da ilan edilecek.

Sınava giren öğrenciler, sınav sonuçlarını www.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.


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