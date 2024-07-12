Bilal Erdoğan'ın vakfına kıyak mı yapılıyor? CHP'li Öztürkmen sordu: 'MEB kaç okulu cemaatlere tahsis etti?'

Yayınlanma: 12.07.2024 - 13:50

Güncelleme: 12.07.2024 - 14:10

Öztürkmen'in TBMM’de yaptığı açıklama şöyle:

“Yaz tatiline girişle birlikte cemaatlere bağlı vakıf ve dernekler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okullarına adeta üşüştü.

Hemen hemen tüm illerden cemaatlerin MEB okullarında “yaz okulu” adı altında kurslar başlattığına yönelik haberler geliyor.

Geçen hafta Gaziantep'te 315 devlet okulunun, yaz dönemi için Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜGVA'ya tahsis edildiği ortaya çıkmıştı. Kuran ve ibadet dersleri verilecek olan bu kursların tüm giderinin de MEB tarafından karşılanacağı öğrenilmişti.

Şimdi de Nur Cemaati'nin "Yazıcılar" kolunun vakfı olarak bilinen "Hayrat Vakfı"nın birçok ilde yaz okulu açtığı bilgileri geldi. Vakfın sosyal medya paylaşımlarında, yaz okullarının Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzalanan bir protokol çerçevesinde açıldığı anlaşılıyor.

TÜGVA ve Hayrat Vakfı'nın yanı sıra Vahdet İnsani Yardım Derneği, Babusselam Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da yaz okulu için öğrenci topluyor.

MEB'in tarikat ve cemaatlere bağlı vakıflarla yaptığı protokoller çerçevesinde açılan bu yaz okulları endişe verici sayılara doğru gidiyor.

Bu girişimler, çağdaş, bilimsel ve laik eğitimi tehdit eden, siyasi propaganda ve ideolojik istismara zemin hazırlıyor.

MEB, tüm illerde devlete ait hangi okulların yaz dönemi için hangi vakıf ve derneklere tahsis ettiğini, hangi kurumlarla hangi şartlar altında protokol imzaladığını açıklamalıdır.”