MEB, maarif modelde hedefi tutturamadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) geçen ayın sonunda 2025 yılına ilişkin idari faaliyet raporunu açıkladı. Bakanlığın ‘2024-2028 Stratejik Planı 2025 Yılı Faaliyet Gerçekleşme Durumları’nda dikkat çeken veriler ortaya çıktı.

MEB; eğitimcilerin fikri önemsemeden oluşturulan, Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin seyreltildiği, laik ve bilimsel eğitimin tırpanlandığı, içinde AKP’nin seçim vaatlerine ve propagandalarına yer verilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatına ilişkin (TYMM) hedeflerini tutturamadı.

“Türkiye Yüzyılı inşasında millî, manevi ve kültürel değerlerini özümsemiş; çağın gereklerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışlar ile demokratik anlayışa ve millî şuura sahip şahsiyetli ve üretken öğrenciler yetiştirme” hedefi için 2025 yılında planlanan 53 faaliyetten 20 tanesi gerçekleşirken 33 tanesi söz konusu yılda gerçekleştirilemedi. Faaliyet gerçekleşme oranı yüzde 37,74 oldu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda fiziki ve teknolojik altyapısıyla güçlü,nitelikli personelle eğitime erişimi ve eğitimde kaliteyi artıracak, etkin ve hesap verebilen kurumsal yapıyı geliştirme” hedefi için ise 2025 yılında planlanan 34 faaliyetten 15’i gerçekleştirilebildi. 19 faaliyet ise geçen yıl gerçekleşmedi. Gerçekleşen faaliyet oranı yüzde 44,12 oldu.

ZAMANA YAYILAN YAPISAL NİTELİĞİN YANSIMASI

MEB “Temel eğitimde fırsat eşitliği ve eğitime erişimin sağlandığı, öğretim süreçleri ve eğitim ortamlarının etkin kullanıldığı bir ekosistem inşa ederek öğrencileri çağın gerektirdiği evrensel yeterliliklere sahip, millî ve manevi değerleri benimsemiş sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirme” hedefi ile ilgili faaliyet hedeflerini de tutturamadı.

2025 yılı için planlanan 29 faaliyetten yalnızca 6’sı yapıldı. 23 faaliyet 2025 yılında yapılamadı. Söz konusu hedef için planlanan faaliyetlerin gerçekleşme oranı yüzde 20,69’da kaldı.

MEB, bu alanlardaki gerçekleşme oranının düşüklüğünü, “kapsamlı çalışmaların zamana yayılan yapısal niteliğinin yansımasına ve projelerin titizlikle takip edilmesi”ne bağladı.