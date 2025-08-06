MEB öğretmen kıyımı yaptığı okulları tayine açtı: Belirli öğretmenleri göndermek için yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen kıyımı yaptığı okulları tayine açtı. Eğitimci Özgür Bozdoğan, öğretmen kıyımının kamu yararı ve hukukilik gözeterek yapılmadığını, belirli öğretmenleri okullardan göndermek için yapıldığını belirtti.

MEB, iller arası özre bağlı yer değiştirmelerde bazı proje okullarını da tayine açtı. Öğretmenleri aynı okullardan, ‘Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği’ne göre gönderen ve bunu yaparken hizmet puanı dahil hiçbir ölçüyü dikkate almayan MEB şimdi aynı okullara hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenleri atayacak.

Eğitimci Özgür Bozdoğan söz konusu gelişmeye ilişkin gazetemize konuştu.

8 Nisan tarihinde yapılan öğretmen kıyımının kamu yararı ve hukukilik gözeterek yapılmadığının açığa çıktığını vurgulayan Bozdoğan, “MEB, yaptığı bu işlemle 8 Nisan’da okullarından tasfiye edilen 9 bin 252 öğretmene bir açıklama yapmak ve dahası yapılan işlemi geri almak durumundadır. Bunun olmaması, 8 Nisan’da yapılan bu işlemin sadece belirli öğretmenleri okullardan göndermek için yapıldığı anlamına gelir ki bu anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir durum değildir. MEB, proje okullarından gönderilen 9 bin 252 öğretmenle ilgili işlemi acilen geri almalıdır” dedi.