MEB resmen duyurdu: Yeni müfredata uygun kitapçıklar erişime açıldı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:36

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:36

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul birinci sınıf öğrencileri için fasikülleri yayımladı. Bakanlık yeni müfredatta yer verilen "süreç odaklı" öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı.

Fasiküllerde, öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi.

YENİ MODEL KADEMELİ OLARAK UYGULANIYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, 2024-2025 eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflarda başlamak üzere kademeli şekilde uygulanmaya başlandı.

Yeni müfredat ile Türkçenin doğru ve etkili kullanımının yanında, düşüncelerin özgürce paylaşılabildiği, sosyal ve duygusal becerilerin gelişiminin desteklenerek öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı bir sınıf iklimi oluşturulması amaçlanıyor.

'HEDEF BECERİLERİN GÜÇLENMESİ'

Ayrıca öğrencilerin kavramsal, sosyal duygusal öğrenme ve okuryazarlık becerilerini bütüncül bir şekilde matematik öğrenme süreçlerine yansıtmaları ve böylece problem çözme, veri ile çalışma ve veriye dayalı karar verme, matematiksel araç ve teknoloji ile çalışma gibi alan becerilerini etkin bir şekilde kullanmaları önem taşıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, ölçme ve değerlendirme yöntemleri de öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.

Öğrencilere bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde günlük yaşamla ilişkili, uzak ya da yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri problemlere dair görevleri içeren, yargısal nitelik taşımayan ve motive edici geri bildirimler verilmesinin amaçlandığı Maarif Modeli'nde süreç odaklı sınıf içi ölçme ve değerlendirme temele alındı.

Bu kapsamda, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı. Fasiküllerde öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi. Fasiküller, belirli aralıklarla yayımlanmaya devam edecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, ölçme ve değerlendirme yöntemleri de öğrencilerin yeteneklerine, ihtiyaçlarına ve özel durumlarına göre çeşitlendirilebilecek yapıda kurgulandı.

Öğrencilere bilgi ve becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde günlük yaşamla ilişkili, uzak ya da yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri problemlere dair görevleri içeren, yargısal nitelik taşımayan ve motive edici geri bildirimler verilmesinin amaçlandığı Maarif Modeli'nde süreç odaklı sınıf içi ölçme ve değerlendirme temele alındı.

KİTAPÇIKLAR YAYINLANMAYA DEVAM EDECEK

Bu kapsamda, ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yeni müfredatta yer alan öğrenme çıktılarına uygun Türkçe, matematik ve hayat bilgisi derslerinden fasiküller hazırlandı.

Fasiküllerde öğrencilerin Türkçe dört dil becerilerini geliştirmeye ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici değerlendirme etkinliklerine yer verildi. Fasiküller, belirli aralıklarla yayımlanmaya devam edecek.