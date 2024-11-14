Kapı kırıp, ‘başı açık öğrenciye karışırız’ demişti… MEB’ten skandal karar: Müdüre üstün başarı ödülü!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 19:25

Güncelleme: 14.11.2024 - 19:25

Cumhuriyet'in ortaya çıkardığı görüntülerde okulunda adeta şeriat ilan ederek ‘Başı açık öğrenciye karışırız’ ifadelerini kullanan Bursa Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulunda Okul Müdürü olan Ergin Kaya Kırbıyık, okulun müdür yardımcısına mobbing uygulamıştı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024 yılında 719 kişiye üstün başarı ödülü verildiğini duyurdu.

Velilere "Başı açık öğrenciye de, şort giyen öğrenciye de karışırım" dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve kadın müdür yardımcısı D.K.'nin odasının kapısını tekmeleyerek kırdığı için açığa alınan Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık da maaş ödülü alan isimlerden biri oldu.

Türkiye Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB SEN) MYK Üyesi Serkan Bebek yazılı açıklama yaparak bu duruma tepki gösterdi. Bebek, "Bursa'da isim listesine baktığımız zaman ödüllerin yandaşçılık ve siyasi tercih üzerinden verildiğini açıkça söyleyebiliriz. Elbette ki o listede ödül almayı hak eden eğitim emekçileri de vardır, sözümüz onlara değildir. Eğitimin en büyük sorunlarından biri olan liyakat ilkesi maalesef yıllardır göz ardı edilmektedir. 2019’da ödül dağıtılan 7 bin 576 kişinin 5 bin 169’u yandaş sendika üyesiydi. 2023 yılına geldiğimizde bu oran yüzde 80'lere ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Üstün başarı ödülünün kriterinin ne olduğunu sorgulayan Bebek, şöyle devam etti:

"Veli toplantısında 'başı açık öğrenciye de şort giyen öğrenciye de karışırım' dedikten sonra hakkında soruşturma açılan ve en son müdür yardımcısının kapısını kırması sonucu açığa alınan Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulunun Müdürü Ergin Kaya Kırbıyık maaşla ödüllendirme verildi.” diyerek verilen karara tepki gösterdi.