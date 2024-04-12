MEB’in ‘gizlice yürüttüğü’ müfredat çalışmasının son aşamasına gelindi: ‘Amaç laikliği bitirmek’

Yayınlanma: 12.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.04.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), 2023’te müfredat değişikliği için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği kapsamında ders içeriklerinde sadeleştirme yapılacağını ve Aralık 2023’te kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti. Ancak 2024 yılının ortalarına gelinmesine karşın müfredat değişikliği ile ilgili bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Bakanlığın dersleri sadeleştirme kılıfı adı altında eğitimde milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredat değişikliğine gittiği öğrenildi.

BİLİMSEL EĞİTİME TIRPAN



Söz konusu model kapsamında, biyoloji dersinin içeriğinden “evrim teorisinin” kaldırıldığı ve dinsel bilgiye dayalı “yaratılış teorisinin” eklendiği de ortaya çıktı. Bunun yanı sıra laik ve bilimsel eğitime karşı atılımın ortaöğretim matematik dersinde de yaşandığı gündeme geldi. Ortaöğretim matematik dersi konuları arasından “integral” çıkarıldı. Bunun yanı sıra, “kümeler” ve “mantık” konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılıp derslerin sınıfları değiştirildi. Bakanlığın yerel seçimlerin ardından yeni müfredatı açıklayacağı konuşuluyordu. Bakanlığın “gizlice hazırladığı” müfredatın MEB Talim ve Terbiye Kurulu’na gönderildiği ve onay beklendiği öğrenildi. Bununla birlikte kuruldan daha onay çıkmadan yeni müfredat kapsamında ders kitaplarının hazırlanması çalışmalarının da tamamlandığı kaydedildi.

CUMHURİYET 'ALERJİSİ'



Yeni müfredat çalışmasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “‘Türkiye Yüzyılı’ sloganıyla cumhuriyet alerjisini bir kez daha kanıtlayan anlayış, müfredat değişikliklerini de eğitimin bileşenleriyle paylaşmadan, büyük bir gizlilikle yürüttüğü ortaya çıktı.

Anlaşılan, gözlemlerimiz ve aldığımız duyumlara göre içerisinde müfredatta ve öğretim programı ortak metninde cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı kendini göstereceğini bir kez daha göreceğiz” dedi. AKP’nin 22 yıllık iktidarı süresince her müfredat değişikliğini “sadeleştirme” kılıfında yaptığının da altını çizen Özbay, “Müfredat değişikliğiyle sadeleşmeyi çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok ederek yapacakları açık. Bu iktidarın derdi eğitimin tamamen dinselleştirilmesidir” ifadelerini kullandı.

