MEB’de atamalar: Siyasette tutunamadı, talim terbiyeye girdi

Yayınlanma: 04.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.11.2024 - 04:00

Siyasette istediği yere gelemeyen Er, son atama kararlarında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği elde etti. Matematik öğretmeni Ahmet Er, birçok seçimde AKP’den aday olmasıyla dikkat çekti.

Er, 2007 genel seçimlerinde AKP’den Erzurum milletvekili adayı oldu ama seçilmedi. Bu seçimin ardından Er yine 2011 genel seçimlerinde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı oldu ancak temayül yoklamasından birinci çıkmasına karşın aday gösterilmedi.

Bu seçimde de istediğini alamayan Er, 2014 yerel seçimleri için AKP’den Erzurum Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı oldu ama aday gösterilmedi.