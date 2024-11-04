MEB’de atamalar: Siyasette tutunamadı, talim terbiyeye girdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan atamalar kapsamında Talim ve Terbiye Kurulu’na Ahmet Er ve Levent Yazıcı atandı. Ahmet Er’in üç genel seçim ve bir yerel seçimde AKP’den aday adayı olduğu ama hiçbir seçimde aday gösterilmediği öğrenildi.
Siyasette istediği yere gelemeyen Er, son atama kararlarında Talim ve Terbiye Kurulu üyeliği elde etti. Matematik öğretmeni Ahmet Er, birçok seçimde AKP’den aday olmasıyla dikkat çekti.
Er, 2007 genel seçimlerinde AKP’den Erzurum milletvekili adayı oldu ama seçilmedi. Bu seçimin ardından Er yine 2011 genel seçimlerinde AKP’den Erzurum milletvekili aday adayı oldu ancak temayül yoklamasından birinci çıkmasına karşın aday gösterilmedi.
Bu seçimde de istediğini alamayan Er, 2014 yerel seçimleri için AKP’den Erzurum Büyükşehir Belediye başkanı aday adayı oldu ama aday gösterilmedi.
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