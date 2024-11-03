AKP'li belediye 'Kent Lokantası' açıyor: 'Şehir Lokantası'

Yayınlanma: 03.11.2024 - 18:29

Güncelleme: 03.11.2024 - 18:30

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, yarın (4 Kasım) 'Şehir Lokantası'nın açılacağını duyurdu.

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılacak lokanta için Şerifoğulları, "Ekonomik olmasının yanında kaliteli yemekleri ile her kesime hitap ederek Sosyal Belediyecilik kapsamında örnek bir proje olan Şehir Lokantamız, Aziz şehrimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Lokantada 4 çeşit yemek 50 liraya sunulacak.

İBB'nin ilk olarak imza attığı 'kent lokantası' uygulaması, CHP'li belediyelerin ardından AKP'li belediyelerde de yayılmaya devam ediyor. Uygulama, birçok yurttaşın takdiri kazanıyor.