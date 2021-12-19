MEB'den 4 milyon 642 bin kişiye destek

19 Aralık 2021 Pazar, 12:05

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından 995 halk eğitimi merkezi ve 24 olgunlaşma enstitüsünde yürütülen sertifikasyona yönelik eğitim hizmeti kapsamında 2020 yılında 196 bin 405 kurs açıldı. Bu sayı 2021 yılında 289 bin 521'e ulaştı. 2020'de bu kurslardan 3 milyon 569 bin 734 yurttaş yararlanırken, 2021 yılında bu rakam 4 milyon 642 bin 932'yi buldu.

EN FAZLA TALEP HİJYEN EĞİTİMİNE

Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde eğitim kurslarından en çok tercih edileni ise "hijyen eğitimi" oldu. 465 bin 876 vatandaşın aldığı hijyen eğitimini, 123 bin 233 katılımla sosyal uyum ve yaşam kursu ve 112 bin 758 ile Kur'an-ı Kerim okuma takip etti. Bu yıl yoğun ilgi gören meslek kurslarına 2 milyon 92 bin 255 vatandaş katıldı. En fazla açılan meslek kursları arasında, gıda ve su sektöründe çalışanlar için hijyen eğitimi, bilgisayar işletmenliği, ev tekstili ürünleri hazırlama, arıcılık, doğalgaz yakıtlı kalorifer ateşçisi, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursları yer aldı.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bireylerin hayat boyu beceri geliştirmelerine sürekli destek verdiklerini belirtti.