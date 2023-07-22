Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay: MEB enkaz altında

Yayınlanma: 22.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.07.2023 - 03:00

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM), önceki gün açıkladığı YKS sonuçları eğitimde iç karartan tabloyu gözler önüne serdi. Sınavın ikinci bölümü olan AYT sonuçları, matematik, fizik ve edebiyat alanlarında düşük ortalamalarla dikkat çekti. Sıfır çekenlerin sayısı geçen yıl 96 bin 776 iken bu yıl 100 bin 271’e yükseldi. Geçen yıla kıyasla, yüksek puan alan öğrenci sayısında azalma yaşandı. Sınavın ilk bölümü TYT’de 190 ve üstü puan alan öğrencilerin sayısı 2 milyon 743 bin olarak kaydedildi. 230 ve üstü puan alan öğrencilerin sayısı ise 1 milyon 978 bine geriledi. Eğer baraj kaldırılmamış olsaydı on binlerce öğrenci “baraj altı”nda kalacaktı. Başvuru yapan 500 bin öğrenci ise sınava katılmadı.

‘KRAL ÇIPLAK’

Verilerin şeffaf olmadığını kaydeden Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, verilerin okullara ve illere göre dağılımının da paylaşılmadığına dikkat çekti. Özbay, “Özel okul-devlet okul ayrımına ilişkin veriler MEB’in ‘asıl’ başarısızlığını ortaya çıkarır. Bu sınav endeksli eğitim sisteminin altında MEB kaldı. Bu enkazın altında eğitim hakkını sağlayamayan siyasi iktidar kaldı. Eğer eğitimi iyi sağladıklarına güveniyorlarsa verileri açık açık yayımlasınlar. Burada bir bilgiyi gizlemeye çalıştıklarını görüyoruz ama tabiri caizse ‘kral çıplak’” diye konuştu.