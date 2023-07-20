MEB tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları nereden açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il içi tayin sonuçları için geri sayım başladı. MEB tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları nereden açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını 13- 17 Temmuz arasında almıştı. Başvuruda bulunan öğretmenler tayin sonuçlarını merakla bekliyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerimde sona gelindi.
MEB İL İÇİ TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
Başvuruların Alınması: 13 - 17 Temmuz 2023
Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 20 Temmuz 2023
İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023
Görevden Ayrılma İşlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla
MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla
olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise
atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.
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