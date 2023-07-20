MEB tayin sonuçları açıklandı mı? MEB il içi tayin sonuçları nereden açıklanır?

Yayınlanma: 20.07.2023 - 11:37

Güncelleme: 20.07.2023 - 11:37

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını 13- 17 Temmuz arasında almıştı. Başvuruda bulunan öğretmenler tayin sonuçlarını merakla bekliyor. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin 2023 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerimde sona gelindi.



MEB İL İÇİ TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Alınması: 13 - 17 Temmuz 2023

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 20 Temmuz 2023

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023

Görevden Ayrılma İşlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla

MEB İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İl içi tayin sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

