MEB’e yemek ve su çağrısı: 'Beslenme çantası boş kalmasın'

Yayınlanma: 05.09.2024 - 20:21

Güncelleme: 05.09.2024 - 20:21

Teneffüs zilleriyle yapılan eylemde “Sağlıklı beslenme her çocuğun hakkı”, “Su her çocuğun hakkı”, “Sağlıklı gelecek sağlıklı beslenme” dövizleri açtı.

“Çocuk beslenmesinde tasarruf olmaz”, “Beslenme çantası boş kalmasın”, “Çocukların karnı zil çalıyor” sloganları atan koalisyon üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Gıda Mühendisleri İzmir Şube Başkanı Ömer Ulaş Kırım, yetersiz ve dengesiz beslenen öğrencilerin dikkat sürelerinin kısaldığını, algılamalarının azaldığını, öğrenmede güçlük ve davranış bozuklukları yaşadıklarını, okul devamsızlık sürelerinin uzadığını ve okul başarılarında azalma olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekerek, “Ülkemiz ekonomi ve işgücü piyasasındaki daralma, sosyal politikalardaki kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıkan gelir dağılımındaki eşitsizlikler, yoksulluk, işsizlik, yüksek enflasyon, gıda kalitesizliği ve güvencesizliği neticesinde birçok aile için sağlıklı ve besin değeri yüksek gıdalara erişim zorlaşmıştır. Yüksek enflasyon sebebiyle son yıllarda her üründe olduğu gibi gıda fiyatları da katlanarak artmıştır” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na seslenen Kırım, “Vakit kaybetmeksizin MEB tarafından okul yemeği programı uygulamaya konulmalı, 96 ülkenin katılımcı olduğu Uluslararası Okul Yemeği Koalisyonuna imzacı olunmalıdır. Çocuklar bugünümüz ve yarınımızdır. Karar alıcılar, kamu yöneticileri bu bilinçle hareket etmeli, sorumluluğunun gereğini yapmalı, kamu kaynakları, bütçe çocukların üstün yararı için kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki; Türkiye kendi çocuklarını besleyebilecek, sağlıklı yetiştirebilecek her türlü kaynağa sahiptir. Yanındaki arkadaşının beslenme çantasına bakmadan, cebindeki harçlığı hesaplamadan yalnızca derslerine odaklanan mutlu ve sağlıklı çocuklar için tüm meslek odalarını, tüm sivil toplum kuruluşlarını, tüm demokratik kitle örgütlerini ve İzmirli yurttaşlarımızı İzmir Okul Yemeği Koalisyonuna desteğe, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.