Yenilenen seçimler ile sınav tarihi çakıştı: MEB'den açıklama bekleniyor

Yüksek Seçim Kurulunun takvimine göre iptal edilen seçimlerin yenileceği 2 Haziran 2024 Pazar günü, LGS Sınavı’nın da olması nedeniyle, öğrenciler sınav tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığının, YSK'nın, seçimin yenilenmesine karar vereceği yerlerin netleşmesinden sonra açıklama yapması bekleniyor.

ANKA
Yayınlanma: 04.04.2024 - 14:27
Yenilenen seçimler ile sınav tarihi çakıştı: MEB'den açıklama bekleniyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınav tarihini 2 Haziran 2024 olarak açıklamıştı. Ancak YSK’nın takvimine göre, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sonuçlara yapılacak itirazlar nedeniyle yenilenmesine karar verilecek yerlerde seçimler de 2 Haziran’da gerçekleştirilecek. Seçimde oy kullanılacak sandıklar okullarda  kuruluyor ve sandıklarda öğretmenler de görev alıyor. Bu nedenle seçimlerin yenilenmesine karar verilen yerlerde sınavın nasıl uygulanacağı, sınav tarihinin değiştirilip değiştirilmeyeceği konusunda MEB’e sorular gelmeye başladı. MEB'in, YSK'nın seçimin yenilenmesine karar vereceği yerlerin netleşmesinden sonra açıklama yapması bekleniyor.

LGS, YKS VE KURBAN BAYRAMI TATİLİ ARDARDA

LGS’den bir hafta sonra 8-9 Haziran’da Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YKS) düzenlenecek. Sınav sonuçları 17 Temmuz’da açıklanacak.

ÖSYM, YKS’yi her yıl okullar tatile girdikten sonra sonra gerçekleştirmesine karşın, bu yıl okulların kapanma tarihi ile Kurban Bayramı tatili çakıştığı için YKS’yi bir hafta öne çekmişti.

MEB'in sınav takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi 14 Haziran Cuma günü erecek ve okullar tatile girecek. Kurban Bayramı arifesi ise bu yıl 15 Haziran Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayıp 19 Haziran’da sona eriyor. 

Kurban Bayramı ile öğrencilerin yaz tatili ve sınav tarihlerinin bir araya gelmesi nedeniyle haziran ayındaki bu sıkışıklık, sınav tarihlerinin sonraya kaydırılmasıyla da çözülemiyor. Sınavların tarihlerinin kaydırılması hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de ÖSYM’nin sınavlara ilişkin belirlediği takvimde aksamaya yol açıyor. Ayrıca hem ÖSYM'nin hem de MEB'in çalışma takviminde LGS ve YKS dışında da sınavlar bulunuyor ve bununla bağlantılı olarak sınavların gerçekleştirilme tarihlerine göre belirlenen sonuç açıklama, kayıtlar vs gibi süreçlerde sarkmalar oluşuyor.


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