Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız metrosu açıldı

Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesimi törenle hizmete açıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 17:55
Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız metrosu açıldı
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Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesimini hizmete açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. 2 kilometrelik hattın açılışı gerçekleştirildi.

Mecidiyeköy'den başlayarak 2 durak sonra son bulan seferle birlikte yurttaşlarda bu güzergahtaki hattı kullanmaya başladı. 



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