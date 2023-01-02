Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız metrosu açıldı
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesimi törenle hizmete açıldı.
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Mecidiyeköy-Fulya-Yıldız kesimini hizmete açıldı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. 2 kilometrelik hattın açılışı gerçekleştirildi.
Mecidiyeköy'den başlayarak 2 durak sonra son bulan seferle birlikte yurttaşlarda bu güzergahtaki hattı kullanmaya başladı.
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