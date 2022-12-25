Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında arıza
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan seferler normale döndü.
Metro İstanbul'ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır" ifadelerini yer verildi.
Teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler yeniden yapılmaya başlandı.
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 25, 2022
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz yapılmaya başlanmıştır. https://t.co/HkCVRNqXnf
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