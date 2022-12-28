Metroya binecekler dikkat! Metro İstanbul'dan 'arıza' açıklaması

Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı yapıldığını duyurdu.

AA
28 Aralık 2022 Çarşamba, 20:47
Metroya binecekler dikkat! Metro İstanbul'dan 'arıza' açıklaması
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Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.


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