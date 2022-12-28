Metroya binecekler dikkat! Metro İstanbul'dan 'arıza' açıklaması
Metro İstanbul, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı yapıldığını duyurdu.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'
- Peker'in iddialarına yanıt verdi
- Doğalgaz borusunda sızıntı: Uçuş trafiği durdu
- İmamoğlu davasında gerekçeli karar açıklandı
- EYT'nin ayrıntıları belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Gezi Parkı Davası'nda yeni gelişme
- Şentop'tan seçim tarihi açıklaması