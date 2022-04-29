Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki teknik arıza nedeniyle seferler Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapılıyor.

AA
29 Nisan 2022 Cuma, 07:19
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldi
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Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe istasyonundan aktarmalı yapıldığı duyuruldu.


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