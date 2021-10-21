Mecidiyeköy Meydanı'nın açılışında konuşan İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

21 Ekim 2021 Perşembe, 12:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yıllardır yaya trafiği konusunda sorunlar yaşanan Mecidiyeköy Meydanı için başlattığı projesinin tanıtımını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eşliğinde tanıttı. Projede kitap, sergi ve dinlenme alanları mevcut. Öte yandan İBB bu proje ile trafikten ve kalabalıktan etkilenen yurttaşın rahatlamasını ve sanatla buluşmasını planlıyor.

İBB Etüt Projeler ve Fen İşleri Daire Bakanlıkları ile İstanbul Planlama Ajansı'nın koordineli şekilde geliştirdiği Mecidiyeköy Meydan Kentsel Tasarımı Projesi'nin, kentin yeni uğrak noktalarından biri olması amaçlanıyor.

İmamoğlu, açılışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, Cumhuriyet'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili sorusunu da yanıt verdi.

'KISKANDIKLARINI ANLIYORUM'

-Karadeniz ve Güneydoğu ziyaretleriniz Cumhurbaşkanı adayı olma isteğinizle yorumlandı. Kemal Kılıçdaroğlu konu hakkında kendisinden izin aldığınızı söyledi. Bu konuda ne söylersiniz?

''Genel başkanımızdan izin aldığım ve ona bilgi verdiğim doğrudur. Bizim parti terbiyemiz böyle yani. Yaparken bilgi veririz, bu yeni de değil. İlçe başkanı olduğum günlerden beri yaklaşık 11 yıldır bizim başkanımıza çok kıymetli, her ne kadar kurumsal ahlaka uygun olduğu kadar da organik bir ilişkimiz var. Gıpta ettiklerini, kıskandıklarını anlıyorum ama bu duygu ve bu ilişki bizi bugünlere getirdi. Dolayısıyla ben bundan çok mutluyum, çok gururluyum. Ben iki değerli konu için ziyarette bulundum. Bir tanesi Gümüşhane'de bir okul, bir tanesi Elazığ'da bir okul. Her ikisi de o bölgeye muazzam hizmetler verecek iki okul. Toplamı iki buçuk gün sürdü. Hani birileri diyor 'gezip duruyor sen bunu baksana' falan.

'BİR TEBRİK TELEFONU AÇSAYDI MUTLU OLURDUM'

''Öyle değil. Bir de ben bir şey söyleyeyim, bazı siyasiler yorum yaparken çok dikkatli olsunlar. Beni eleştiren bazı siyasi partiler var görüyorum, duyuyorum. Ben benim de kurumuma, istanbulluya hizmet etmiş bir insan adına Gümüşhane'de bir okul yaptırıyorum. Ve o kişi üç dönem Milliyetçi Hareket Partisi adına Gümüşhane'de belediye başkanlığı yapmış. Ben Gümüşhane'de Milliyetçi Hareket Partisi adına belediye başkanlığı yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de bir buçuk sene hizmet yapmış bir insanın adına, manevi bir hizmeti yaptıktan sonra benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, bana bir tebrik telefonu açsaydı kıymetli genel başkan mutlu olurdum. Bu bilgiyi bu detay kendilerine ulaştırayım, bu şekilde daha adaletli düşünmelerini tavsiye ediyorum. Bizim genel başkanımızla olan diyaloğumuz, irtibatımız güçlenerek devam edecektir.''

-Devlet yurtlarıyla ilgili bir sorun var ortada Kanuni Sultan Süleyman Yurdu'nda benzer bir sorun yaşandı, internet problemi yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir sürtüşme oldu sanırım. Son durum nedir? Bakanın da bir tweeti oldu, 'mizansen' dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile bir uzlaşmaya vardınız mı?

''Şöyle, günün sonunda ben ilgili kişilerin kurumların başındaki insanların sözleri ile çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey hizmet sunmak. Gençlerimizin bir ihtiyacı varsa çözümünde İstanbul'da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuz. Dolayısıyla biz yurtlarda gençlerin internet imkânlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. Konuyu Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarında vermeye hazırız. Bu bağlamda ister işin başında bir bakan olsun, ister işin başında genel müdür ya da il müdürü olsun. Kapımız ardına kadar açık, her türlü işbirliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğudur. Bütünün parçalarıyız. Devletin bütün kurumlarının bir bütünün parçaları olduklarını unutmasınlar. Hiçbir kurum bir siyasi partiye ya da bir siyasi alana ait değildir. Biz bu sürece bu bağlamda bakıyoruz.''

'GENÇLERİMİZ MUTSUZDUR'

''Gençlerimizin sorunları vardır, gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki ben birtakım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve sürece dair rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İşbirliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir. Bu durumu düzeltmek devrimizin sorumluluğudur. Biz göreve talibiz, bıraksınlar müsaade etsinler. Yazışmaları da yapın dedim arkadaşlara. Biz destek olmak istiyoruz gençlerimize, nasıl ki İstanbul'da en ucuz öğrenci ulaşımını sunduk, nasıl ki İstanbul tarihinde ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yurt imkanı sunduk. Birçok konu daha var burada sıralamam doğru değil. Bu anlamda da destek olmak istiyoruz. İşin özeti budur. Lütfen destek olsunlar. Soruyu sorduğunuz için teşekkür edeyim ama bütün basın mensuplarımızın da Dünya Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Umarım sizin de sorunlarınızın azaldığı, çözümlerinizin var olduğu, sosyal haklarınızın güvence altında olduğu, özgür bir biçimde mesleğinizi yapabildiniz günlerde olmanızı diliyorum.''