Meclis’e sunulan teklif ile bazı kurumların uygulamaları yine yasalardan muaf hale getiriliyor: İstisnalar ‘torbası’!

Önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan teklif, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 35 maddeden oluşuyor. AYM, çeşitli düzenlemeleri kanun hükmünde kararname (KHK) ile düzenlenemeyeceği ya da yetki yasası kapsamında olmadığı için iptal etmişti. Teklif ile şimdi o düzenlemeler yasa maddesi olarak getiriliyor. Teklifle birçok kurumun uygulamaları da yine çeşitli yasaların kapsamı dışına çıkarılıyor. Bu düzenlemeler şöyle:
KİY UYGULANMAYACAK
- Gelibolu’ndaki tarihi alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma faliyetlerinde Kamu İhale Yasası (KİY) uygulanmayacak. Tarihi alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama; anıtsal ve mekansal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak.
ORMAN YASASI’NDAKİ İZİNLER ARANMAYACAK
- Çanakkale’de tarihi alanda yapılacak mevzi ve siperlerin restorasyonuna ilişkin işlerde Orman Yasası’ndaki izinler aranmayacak.
- Cumhurbaşkanı’nca anonim şirket (AŞ) şeklinde kurulan kamu sermayeli şirketler, Türk Ticaret Yasası’nın kuruluş ve tescile ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu şekilde kurulanlar, esas sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile faaliyete geçecek. Bunlar hakkında Türk Ticaret Yasası’ndaki kuruluşa, ayni ve nakdi sermaye konulmasına ve genel kurula ilişkin hükümleri uygulanmayacak.
- Savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarına ilişkin AŞ olarak kurulacak teşebbüsler, Türk Ticaret Yasası’nın denetim ve şirketler topluluğuna ilişkin hükümlerinden muaf tutulacak. Bu hüküm kapsamında kurulan kamu sermayeli şirketlerde kamunun pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkiler, Cumhurbaşkanı veya belirleyeceği bakanlık tarafından kullanılacak ve bunlar, bu KHK ile teşebbüslere tanınan tüm hak, istisna ve muafiyetlerden yararlanacak.
- Büyükşehir Belediyesi Yasası, Belediye Yasası ve İl Özel İdaresi Yasası’nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.