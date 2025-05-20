Meclis’e sunulan teklif ile bazı kurumların uygulamaları yine yasalardan muaf hale getiriliyor: İstisnalar ‘torbası’!

Önümüzdeki günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan teklif, yürürlük ve yürütme maddeleriyle birlikte toplam 35 maddeden oluşuyor. AYM, çeşitli düzenlemeleri kanun hükmünde kararname (KHK) ile düzenlenemeyeceği ya da yetki yasası kapsamında olmadığı için iptal etmişti. Teklif ile şimdi o düzenlemeler yasa maddesi olarak getiriliyor. Teklifle birçok kurumun uygulamaları da yine çeşitli yasaların kapsamı dışına çıkarılıyor. Bu düzenlemeler şöyle:

KİY UYGULANMAYACAK

Gelibolu’ndaki tarihi alanda yapılacak Çanakkale Savaşları ile 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi etkinliklerini düzenleme ve bu amaçla kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapma, restorasyon, konservasyon, rekonstrüksiyon, restitüsyon ve renovasyon yapma ve yaptırma faliyetlerinde Kamu İhale Yasası (KİY) uygulanmayacak. Tarihi alanın doğal, tarihi ve kültürel değerlerini, harp tarihi esaslarına uygun ve çevreye uyumlu olarak koruma, geliştirme ve alanı yönetme, her tür ve ölçekte planlarını hazırlama, hazırlatma ve uygulama; anıtsal ve mekansal düzenlemeler yapılmasını sağlama, tanıtıma yönelik her türlü görsel ve işitsel eserleri yapma, yaptırma, hizmete sunma ve ihtiyaç duyulan altyapı, bina ve diğer yapıları inşa etme veya ettirme görevlerine ilişkin mal, hizmet, danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelere katılmaktan yasaklama hükümleri hariç olmak üzere Kamu İhale Yasası’na tabi olmayacak.

ORMAN YASASI’NDAKİ İZİNLER ARANMAYACAK