Meclis’in Eğitim Komisyonu, 28. Yasama Dönemi’nde sadece 3 kez toplandı: Eğitimin sorunları Meclis’i bekliyor

Yeni eğitim ve öğretim yılına sıkıntılarla giren aileler sorunlarına çözüm beklerken, Meclis’te eğitimle ilgili sorunları görüşen Milli Eğitim, Kültür, Spor ve Gençlik Komisyonu; 2 Haziran 2023’te başlayan 28. Yasama Dönemi boyunca yalnızca 3 toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantıların ilkini 3 Temmuz 2024’te yapan komisyon, 4 Temmuz sabahına da sarkan buluşmasında sendikaların tepkisini çeken Öğretmenlik Meslek Yasası’nı görüştü ve kabul etti. Komisyon bu iki toplantıdan sonra 4 Aralık 2024’te sadece 19 dakika süren üçüncü bir toplantı daha gerçekleştirdi. Bu toplantıda da komisyona başkanvekili seçildi.

Komisyon 2025 yılında ise hiçbir toplantı yapmadı.

Öte yandan; komisyonda muhalefetin verdiği çok sayıda yasa teklifi ele alınmayı bekliyor. Yükseköğrenim öğrencilerine barınma ve beslenme yardımı yapılması, devlet yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine günde en az iki öğün ücretsiz yemek verilmesiyle ilgili bir teklif, haziran ayından beri komisyonda bekliyor.

Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz kırtasiye malzemeleri sağlanmasıyla ilgili teklif ise, Ocak ayından beri komisyonda duruyor. Aynı şekilde aylık geliri asgari üretin altında olan ailelere, öğrenciler için ücretsiz olarak okul servis hizmeti verilmesiyle ilgili teklif, geçen yılın kasım ayından beri komisyonda bekletiliyor.

Bunların yanında komisyonda; yurt bulamayan üniversite öğrencilerine kira yardımı yapılması, devlet okullarında eğitim gören öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi gibi yasa önerileri de bulunuyor.