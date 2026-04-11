Meclis kayıtlarında ‘ara seçim’ ve ‘tutuklu vekil’ tartışmaları: Kayıtlara geçen tartışmalar

CHP lideri Özgür Özel, “ara seçim” gündemiyle siyasi partilere yaptığı ziyarette anayasanın 78. maddesine vurgu yaparak seçimin bir zorunluluk olduğunu belirtiyor. Özel, bu ziyaretlerinde tutuklu bulunan Can Atalay’ın da milletvekilliği durumunu soruyor. Buna göre “8 ilde mi yoksa 7 ilde mi ara seçim gerekir?” sorusunu yöneltiyor. Özel, bu soruyu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la yapacağı görüşmede de gündeme getireceğini belirtiyor. Meclis’in kayıtlarına bakıldığında ara seçim konusunun geçmişte hem genel kurulda hem de önergeler üzerinden konuşulduğu görülüyor.

KAMER GENÇ SORDU, YANIT ALAMADI

Genel kurul tutanaklarına bakıldığında 6 Nisan 2010 tarihli oturumda o dönem CHP Tunceli Milletvekili olan Kamer Genç, iktidara “AKP Grubu maalesef bu parlamentonun karşısına, milletvekillerinin soracağı sorulara bilgiyle cevap verecek nitelikte ne hükûmet çıkarıyor ne komisyon çıkarıyor. Anayasanın 78’inci maddesinde, bir seçim döneminde ara seçim yapılır deniliyor. Anayasanın kesin hükmü. Niye ara seçim yapmıyorsunuz?” sorusunu yöneltiyor. Ancak yanıt alamıyor.

BOZDAĞ ‘YETKİ MECLİS’İN’ DEMİŞ

Bekir Bozdağ’ın ise Adalet Bakanlığı döneminde, o zaman İstanbul Milletvekili olan Sezgin Tanrıkulu’nun belediye başkanlığı nedeniyle milletvekilliğini bırakacak isimler üzerinden yönelttiği soru önergesini yanıtlamış. Bozdağ, “Milletvekillerinin belediye başkan adayı olması ile TBMM’de 20’den fazla sandalyenin azalması halinde ara seçim şartları ortaya çıkacaktır. Ara seçim olasılığına karşı çalışma yapılmakta mıdır?” sorusuna karşı, anayasanın 78. maddesini işaret ederek “Anayasanın değinilen hükümleri çerçevesinde, TBMM üyeliklerinde boşalma meydana gelmesi hâlinde ara seçim yapılmasına karar verme yetkisi Meclis’e aittir” değerlendirmesini yapmış.

ARINÇ’IN ‘TUTUKLU VEKİL’ YANITI

Meclis’te güncel tartışmalara benzer bir diğer dikkat çeken önerge de 2012’de o dönem Başbakan Yardımcısı olan Bülent Arınç’a yöneltilen soru önergesi... Arınç, tutuklu olan milletvekilleri hakkında görüşü sorulan soru önergesine verdiği yanıtta “En başından itibaren tutuklu olarak yargılamaları devam eden şahısların partiler tarafından milletvekilliğine aday gösterilmelerinin doğru olmadığı, ancak ilgili partilerin sorumluluğu üzerlerine alarak bu şahısları aday gösterdikleri, seçmenlerin de bu şahıslara oy verdiği ve milletvekili yaptığı, bu durumda milletvekili seçilen bu insanların yerinin TBMM olduğu ve parlamento çalışmalarına katılmaları gerektiği kişisel bir düşünce olarak tarafımdan ifade edilmiş ve bu düşünceler çeşitli vesilelerle kamuoyu ile de paylaşılmıştır” diyor.