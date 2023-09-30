Yayınlanma: 30.09.2023 - 18:22

Güncelleme: 30.09.2023 - 18:22

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama dönemi başlangıcı merak konusu. temmuzda tatile giren meclisin ekim ayında çalışmalarına devam etmesi bekleniyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emekli maaşı düzenlemesi çalışmaları sürüyor. Başta bunu bekleyen emekliler olmak üzere yurttaşlar meclisin ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak? Meclis'in açılış tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

MECLİS NE ZAMAN ARA VERDİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 14 Temmuz 2023 tarihinde tatile girdi.

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim Cuma günü açılarak çalışmalarına başlayacak.

MECLİS NE KADAR ARA VERDİ?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 14 Temmuz'da tatile girmişti. 1 Ekim Pazar tarihinde açılmasıyla yaklaşık iki buçuk aylık bir ara vermiş olacak.

MECLİSİN KAÇINCI DÖNEMİ?

1 Ekim tarihinde meclisin açılmasıyla 28. Dönem 2. Yasama Yılı başlamış olacak.