1 Ekim'de Meclis'e yürüyecekler: Öğretmenlerin son umudu

Yayınlanma: 29.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.09.2023 - 03:00

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası, yeni yasama döneminin başlayacağı 1 Ekim 2023’te taban maaş haklarını almak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde olacaklarını açıkladı. Sorunlarının artarak devam ettiğini söyleyen öğretmenler, Meclis’teki vekillere de kendilerine destek olmaları için çağrıda bulundu.

Cumhuriyet’e konuşan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Genel Başkanı Eren Edebali, sendika olarak bir süredir taban maaş talebini öne çıkardıklarını belirterek özel öğretim kurumlarının “büyüsünün bozulduğunu” söyledi. Edebali, “Özel öğretim kurumlarında emek sorunu olduğu artık biliniyor. Taban maaş bir hak ve bu hakkı 2014 yılında Meclis’te yapılan oylama ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’ndan çıkardılar. Kanunun kendisi bugün halen yürürlükte ama taban maaş maddesinin çıkarılması öğretmenlerin asgari ücret ile çalıştırılmasının önünü açtı” dedi.

(Eren Edebali)



‘VEKİLLER SORUMLULUK ALMALI’

Öğretmenlerin aldığı maaşla kirasını ödeyemediğini ifade eden Edebali sözlerini şöyle sürdürdü:

“Öğretmenin geçinebilmek gibi bir problemi varken odak noktası ders ve öğrenciler olamıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ‘Öğretmen asgari ücretle çalıştırılamaz, buna izin vermem’ diyebilmeli. Tüm milletvekilleri öğretmenlerin asgari ücretle çalışmasını engelleyen kanunun Meclis’ten geçmesini sağlamak için sorumluluk almalı. Sendikamız, öğretmenlik mesleğini yaşatmak ve taban maaş hakkını geri gelmesini sağlamak için 1 Ekim’de Meclis önünde olacak. Çözüm basit ve net: Taban maaş hakkı geri gelecek. Yoksa kriz kapıda.”

EĞİTİM-İŞ’TEN İŞ BIRAKMA KARARI

Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) öğretmenlere önlük giyme zorunluluğu getirmesi ve 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde önlük dağıtma kararına tepki gösterdi. Sendikadan yapılan açıklamada “İsteyen öğretmenlerimiz beden ölçüsünü vermeyerek önlükleri reddedebilir, isteyen öğretmenlerimiz de 24 Kasım’da Eğitim-İş’le birlikte önlükleri ilgililere iade edebilir” açıklaması yaparak, 24 Kasım’da iş bırakma kararı aldı. Sendika 25 Kasım’da da Ankara’da buluşacak.